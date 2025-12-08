DOLAR
Erol Bulut: Deplasmanda Alınan Her Puan Altın Değerinde

Erol Bulut, Antalyaspor'un Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldığı deplasman maçını 'altın değerinde' puan olarak nitelendirdi; Galatasaray hazırlıkları başladı.

Antalyaspor, Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Erol Bulut mücadeleden memnun olduğunu açıkladı.

Bulut, "90 dakika iki takım adına iyi mücadele olduğunu düşünüyorum. Sadece eksik olan gollerdi. Rakibimizin nasıl bir iki pozisyonu varsa, aynı şekilde bizim de pozisyonlarımız vardı. İki takım da değerlendiremedi; ortada geçen bir müsabaka oldu. Ben takım adına mutluyum, iyi bir mücadele gösterdik, iyi karşılık verdik. Zor bir dönemden geçiyoruz. Deplasmanda alınan her puan altın değerinde. Takım adına mutluyum, futbolcuları tebrik ediyorum bugün gösterdikleri performanstan dolayı" dedi.

"Yarından itibaren Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüreceğiz"

Hafta sonu kendi sahalarında karşılaşacakları Galatasaray maçıyla ilgili Bulut, "Bugün bu maçı unutacağız, yarın önümüzdeki Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Hafta sonu zor bir maç bizi bekliyor. Büyük maçları her zaman farklı seyredebiliyorsunuz. Konsantrasyon, şehrin konsantrasyonu, taraftarımız, futbolcularımız bir olalım. Hazırlıklarımızı Galatasaray’a yönelik bu hafta içerisinde yapacağız. İnşallah hafta sonu bizim adımıza güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

