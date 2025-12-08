DOLAR
Joao Pereira: Kendi sahamızda gol için daha fazla çaba göstermeliyiz

Pereira, Alanyaspor'un Antalyaspor ile 0-0 biten maçının ardından evinde gol bulmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ve zaman kaybına izin veremeyeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 23:31
Trendyol Süper Lig’in 15. haftası | Alanyaspor 0-0 Antalyaspor

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Antalyaspor ile sahalarında 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kendi sahamızda o topun kaleye girmesi için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Sonuçtan mutlu değilim. Çünkü kendi sahamızda oynuyoruz. Daha çok pozisyon üretmemiz gerekiyor, daha çok zorlamamız gerekiyor, daha çok gol atmamız gerekiyor ve daha iyi oynamamız gerekiyor. Kendi sahamızda o topun kaleye girmesi için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Siz biliyorsunuz zaten, ben hiçbir zaman bahane bulmuyorum. Oyuncular hakkında da, hakemler hakkında da hiç konuşmuyorum. Her zaman çözüm üretmeye çalışıyorum. Ama buraya gelmiş bir takımın ilk dakikadan itibaren sadece zaman geçirmek için yerde kalmasına izin veremeyiz. Eğer topun oyunda kalma süresine bakarsanız muhtemelen çok az bir süredir. Çünkü oyunda kalmaya top izin vermedi; rakip buna izin vermedi. Eğer Türk futbolunun gelişmesini istiyorsanız, bu tarz şeylere izin vermememiz gerekiyor. Bu bir bahane değil, bu söylediğim bir gerçek. Aynen bizim üçüncü bölgede daha iyi şeyler yapmamız gerektiği gerçeği gibi"

"3 puanı hak ediyoruz"

Pereira, takımın oyunu kontrol ettiğini ancak gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını vurguladı:

"Her maçta rakiplerimizden daha fazla kontrol ediyoruz. Üçüncü bölgede daha fazla şans oluşturuyoruz, ceza sahasında daha fazla topla buluşuyoruz, daha fazla şut atıyoruz. Ama tek bir sorunumuz var: Bu topu bir türlü kaleye sokamıyoruz. Bunun farkındayım ve bu, herkesten önce benim sorumluluğum. Rakiplerimizden daha fazla oyunu biz kontrol ediyoruz. Genelde son maçtan önceki maçta bir tane gol yedik ve o da duran toptandı. Rakiplerimize çok da şans vermiyoruz aslında; geçiş yapmalarına izin vermiyoruz. Genel olarak oyunun kontrolü bizde ama üçüncü bölgede sonuç olarak, son karar veya son pası daha iyi yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman artık üç puan alabiliriz. Eğer 3 puan kazanmak istiyorsak Alanya’daki herkesin istediği gibi bizim de üç puan kazanmamız ve bu şekilde daha iyi işler yapıp golü atmamız gerekiyor artık. Bu sonuçtan memnun değilim, söylemiştim zaten. Çünkü bir puan asla yeterli değil. Kendi sahamızda oynuyoruz ve aslında 3 puanı hak ediyoruz. Ama daha fazlasını yapmamız gerekiyor. 3 puanı istiyorsak, yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor"

