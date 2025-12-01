Volkan Kardeşler DEAFLYMPICS 2025’te Erzurum’a Gümüş ve Bronz Getirdi

Volkan Kardeşler, Tokyo DEAFLYMPICS 2025'te takım kumitede gümüş, -84 kg'da bronz madalya kazandı; İl Müdürü Levent Çakmur başarıyı kutladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:30
Ziyaret ve tebrik

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen DEAFLYMPICS’te karatede ülkemize bir gümüş bir de bronz madalya kazandıran Erzurum Çelebispor Kulübü sporcusu Volkan Kardeşler’i tebrik etti.

Milli karateci Volkan Kardeşler, Tokyo’da elde ettiği başarıyı paylaşmak üzere İl Müdürü Levent Çakmur’u ziyaret etti. Ziyarette Erzurum Çelebi Spor Karate antrenörü Özkan Kırıveroğlu, GSİM karate antrenörü Muhammed Çelebi ve Karate İl Temsilcisi Emre Karataş de hazır bulundu.

Madalyalar ve mesajlar

Levent Çakmur, yaptığı konuşmada: "Tokyo’da yapılan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında karatede -84 kiloda olimpiyat üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya kazandıran ve Takım kumitede olimpiyat ikincilik sevinci yaşayarak, arkadaşlarıyla birlikte ülkemize gümüş madalya getiren milli karatecimiz Volkan Kardeşler’i ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Çakmur, Volkan Kardeşler’in ikinci kez Türkiye’ye olimpiyatlarda madalya sevinci yaşattığını vurgulayarak, "Volkan’ı tebrik ediyoruz, başarıları daim olsun. İnşallah bir daha ki olimpiyatlarda madalyanın rengi altın olacak. Volkan’a güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Hediyeler ve karşılama

Milli karateci Volkan Kardeşler, destekleri için İl Müdürü Levent Çakmur’a teşekkür etti ve Tokyo’daki müsabakalar ile kazandığı madalyalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından İl Müdürü Çakmur, milli karateciye Erzurum temalı forma hediye etti.

Karşılama töreninin ardından konvoyla Çelebi Spor Kulübü'ne geçen milli karateci için kulüpte de bir karşılama töreni düzenlendi. Kulüp yetkilileri ve spor camiası başarıyı kutladı.

