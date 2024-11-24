A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazır: Hedef Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan Maçına Hazır

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın Macaristan'a karşı verecekleri mücadelenin önemine vurgu yaptı. Ataman, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için artık bir galibiyete ihtiyacımız var. Kalan üç maçtan ilki yarın ve biz kazanmak istiyoruz." dedi.

Önemli Hazırlıklar

Macaristan'ın Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da son antrenmanını gerçekleştiren ay-yıldızlı ekibin başantrenörü, Macaristan karşısında daha önce sergiledikleri başarılı oyunu hatırlatarak, "İstanbul'da çok büyük bir öz güvenle oynadık. Kalite farkını net bir şekilde sahaya yansıttık. Ancak deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyor." dedi.

Ataman, ilk maçı kaybeden takımların kendi sahalarında daha agresif oynadığını belirterek, "Fazla top kaybı yapmadan oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya Hedefler ve Oyuncuların Motivasyonu

Ataman, "Avrupa Şampiyonası'nda çok büyük hedeflerimiz var. Ama öncelikle şampiyona biletini almalıyız." diyerek, motivasyonun yüksek olduğunu vurguladı. Ayrıca, Onuralp ve Ömer Faruk gibi oyuncuların katılımının takım için önemli olduğunu belirtti.

Milli Basketbolcuların Düşünceleri

Milli basketbolcu Onuralp Bitim, ay-yıldızlı formayı giyecek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. "Yarın oynayacağımız maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası'ndaki yerimizi almak istiyoruz." dedi.

Bir diğer milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise, "Yarınki maça hazırız. Kazanıp Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı düşünüyorum. Herkes ciddiyetinin farkında." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.