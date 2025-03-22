A Milli Takım, Puskas Arena'da Hazırlık Yürüyüşü Gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile karşılaşacağı Puskas Arena'da kısa bir yürüyüş yaptı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 19:28
A Milli Takım, Puskas Arena'da Hazırlık Yürüyüşü Gerçekleştirdi

A Milli Takım, Puskas Arena'da Hazırlık Yürüyüşü Gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçı öncesinde, yarın deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Takım, maçın oynanacağı Puskas Arena'da yürüyüş yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Heyet ve Oyuncular Statta İnceleme Yaptı

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stadyumda kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yürüyüş sırasında, Montella ve oyuncular zemini ve stadyumu inceledi. Görüşmelerin ardından, ay-yıldızlı ekip, atmosfer fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi.

Yürüyüş, hafif yağmur altında gerçekleşirken, ardından takım konaklayacağı otele geçti. A Milli Takım, Macaristan ile zorlu maça hazır bir şekilde çıkmayı hedefliyor.

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