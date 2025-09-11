A Milli Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda — G Grubu'nda Japonya ile 13 Eylül'de

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda

2025 Dünya Şampiyonası, yarın Filipinler'de başlayacak. Metro Manila bölgesindeki Pasay ve Quezon kentleri turnuvaya 12-28 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Organizasyonun açılış maçında yarın ev sahibi Filipinler ile Tunus karşılaşacak.

Türkiye ise turnuvada beşinci kez boy gösterecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında şampiyonada yer almıştı. Ay-yıldızlılar, turnuva tarihindeki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etti.

G Grubu ve İlk Maç

Türkiye, G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti. Milli takım, gruptaki ilk karşılaşmasını 13 Eylül Cumartesi günü TSİ 09.00'da Japonya ile oynayacak. Turnuvada grup aşamasında takımlar, 4'erli 8 grupta mücadele edecek; grupları ilk 2 sırada bitiren ekipler son 16 turuna yükselecek.

Kadro

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Maç Programı (TSİ)

13 Eylül Cumartesi: 09.00 Japonya-Türkiye

15 Eylül Pazartesi: 05.30 Türkiye-Libya

17 Eylül Çarşamba: 09.00 Kanada-Türkiye