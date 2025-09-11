A Milli Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda — G Grubu'nda Japonya ile 13 Eylül'de

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 13 Eylül'de Japonya ile başlayacağı 2025 Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'nda Kanada ve Libya ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:51
A Milli Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda — G Grubu'nda Japonya ile 13 Eylül'de

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda

2025 Dünya Şampiyonası, yarın Filipinler'de başlayacak. Metro Manila bölgesindeki Pasay ve Quezon kentleri turnuvaya 12-28 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Organizasyonun açılış maçında yarın ev sahibi Filipinler ile Tunus karşılaşacak.

Türkiye ise turnuvada beşinci kez boy gösterecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında şampiyonada yer almıştı. Ay-yıldızlılar, turnuva tarihindeki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etti.

G Grubu ve İlk Maç

Türkiye, G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti. Milli takım, gruptaki ilk karşılaşmasını 13 Eylül Cumartesi günü TSİ 09.00'da Japonya ile oynayacak. Turnuvada grup aşamasında takımlar, 4'erli 8 grupta mücadele edecek; grupları ilk 2 sırada bitiren ekipler son 16 turuna yükselecek.

Kadro

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Maç Programı (TSİ)

13 Eylül Cumartesi: 09.00 Japonya-Türkiye

15 Eylül Pazartesi: 05.30 Türkiye-Libya

17 Eylül Çarşamba: 09.00 Kanada-Türkiye

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manchester United, 200 Çalışanını Daha İşten Çıkarıyor
2
A Milli Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda — G Grubu'nda Japonya ile 13 Eylül'de
3
EHF Erkekler Avrupa Kupası: Spor Toto ve DEPSAŞ Enerji As Ankara'da
4
Futbolda Birinci Transfer Dönemi Türkiye'de Yarın Sona Eriyor
5
2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi Trabzon'da Başlıyor
6
Trendyol 1. Lig 5. Hafta Başlıyor: Haftanın Maç Programı
7
A Milli Takım, EuroBasket 2025 Yarı Finalinde Yunanistan ile Karşılaşıyor

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te