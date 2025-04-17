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AB Gençlik Çalışanları Projesi Adana'da Başladı

AB Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Projesi Adana'da başladı, katılımcılara liderlik ve yapay zeka eğitimi verilecek.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:53
AB Gençlik Çalışanları Projesi Adana'da Başladı

AB Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Projesi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu‘nun katılımıyla Adana'daki programına start verdi. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu önemli etkinlik, 21 ülkeden 45 katılımcının katılımıyla Yüreğir ilçesindeki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilmektedir.

Etkinliğin açılışında konuşan Koçoğlu, yabancı katılımcıları ağırlamanın mutluluğunu dile getirdi. Teknolojinin sadece teknik bir eğitim aracı olamayacağını vurgulayan Koçoğlu, şunları belirtti:

"Teknolojiye yön veren, onu anlamlı kılan insanlardır. Gerçek liderliğin algoritmalarla olmadığını düşünüyorum. Bu proje sadece teknik bir eğitimden ibaret değil; kültürel farklılıklarımız olsa da, gelecekteki hayallerimizin bir olduğunu düşünüyorum."

Koçoğlu, yapay zekanın sunduğu fırsatların yanı sıra, etik değerler ve topluma duyarlılığın önemine dikkat çekerek, “Teknolojiyi sadece anlamakla kalmayıp, anlamlı kılmayı başardık. Dijital becerilerin yanında ahlaki sorumluluğu güçlü tutmanın önemini bir kez daha anladık,” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı, katılımcılarla beraber hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, çeşitli hediyeler sundu. Proje kapsamında düzenlenecek etkinlikler, 21 Nisan'a kadar devam edecek ve katılımcılara yapay zeka destekli liderlik becerileri kursu verilecektir.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gençlik Çalışanlarının...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Projesi'nin Adana'daki programının açılışına katıldı. Koçoğlu, merkez Yüreğir ilçesindeki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gençlik Çalışanlarının...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Avrupa Birliği (AB) Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Projesi'nin Adana'daki programının açılışına katıldı. Koçoğlu, merkez Yüreğir ilçesindeki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu.

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