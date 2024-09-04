ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Yarı Finale Yükselen İsimler Belli Oldu
Sezonun son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık'ta heyecan devam ediyor. New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 9. gününde, yarı finale yükselen isimler netleşti.
Tek Kadınlarda Emma Navarro
Tek kadınlarda, 13 numaralı seribaşı Emma Navarro, İspanyol raket Paula Badosa'yı 6-2, 7-5'lik setlerle mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Tek Erkeklerde Taylor Fritz
Tek erkeklerde ise 12 numaralı seribaşı Taylor Fritz, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile karşılaştı. Fritz, Zverev'i 7-6, 3-6, 6-4, 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
ABD Açık, tenis severlere unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor. Özellikle Navarro ve Fritz'in performansları büyük takdir topladı.