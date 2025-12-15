DOLAR
Fenerbahçe 16. haftayı namağlup geçti — Konyaspor 4-0

Trendyol Süper Lig’de Konyaspor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, 16 hafta sonunda yenilgisiz liderliğini sürdürdü; puan 36, tüm kulvarlarda 15 maçlık yenilmezlik.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:13
Fenerbahçe 16. haftayı namağlup tamamladı

Trendyol Süper Lig’de Konyaspor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, ilk 16 haftayı namağlup kapattı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında ağırladığı Konyaspor’u 4-0 yenerek puanını 36’ya yükseltti. Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan ve sonrasında Domenico Tedesco ile devam eden sarı-lacivertli takım, 16 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Rakip filelere 36 gol atan sarı-lacivliler kalesinde 14 gol gördü.

Fenerbahçe, Süper Lig’de tek namağlup takım olarak bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Tüm kulvarlarda yenilmezlik 15 maç

Sarı-lacivertliler Tedesco yönetiminde son 15 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig’de 10, Avrupa Ligi’nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Trendyol Süper Lig’de puanını 36’ya yükselten Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 11 puan topladı.

