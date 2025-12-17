DOLAR
Armada Praxis Yalıkavakspor ikinci yarıya eksiksiz hazırlanıyor

Armada Praxis Yalıkavakspor, Baş Antrenör Kıvanç Özcan yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarına başladı; milli oyuncuların dönüşü ve takım içi kutlamalar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:08
Armada Praxis Yalıkavakspor ikinci yarıya eksiksiz hazırlanıyor

Armada Praxis Yalıkavakspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

THF Kadınlar Süper Ligi hedefiyle tempo yükseldi

Armada Praxis Yalıkavakspor, yaptığı antrenmanla THF Kadınlar Süper Liginin ikinci yarısı için hazırlıklarına resmen başladı. Antrenman, teknik heyet ve oyuncuların katılımıyla yüksek tempoda geçti.

Baş Antrenör Kıvanç Özcan ile Yardımcı Antrenör Yeliz Yılmaz yönetimindeki idmanı kulübün Hentbol Sorumlusu Hayrullah Kayacan da yakından takip etti. Teknik ekip, oyuncuların fiziksel ve mental olarak en iyi seviyeye ulaşması için hazırlıkların artarak süreceğini bildirdi.

Milli arada A Milli Kadın Hentbol Takımı ve farklı milli takımlarda görev alan sporcuların takıma dönmesiyle Armada Praxis Yalıkavakspor, ikinci yarı hazırlıklarına eksiksiz başladı. Milli forma altında Türkiye’yi ve kulübü temsil eden oyuncuların performansı teknik heyet tarafından olumlu değerlendirildi.

Antrenmanın ardından takım içinde kısa bir kutlama gerçekleştirildi. Başarılı oyunculardan Beyza Gedik’in doğum günü, takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından alkışlarla kutlandı. Kutlamada yaşanan samimi anlar, takım içindeki birlik ve motivasyonu öne çıkardı.

Kulüp Başkanı Emin Palalı da ikinci yarı hazırlıklarının başlaması dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Palalı, milli takım kadrolarına seçilen A takım oyuncuları ile altyapıdan milli takım hazırlık kamplarına davet edilen genç sporcuları tebrik etti ve kulübün Türk hentboluna sporcu kazandırmayı sürdürdüğünü vurgulayarak tüm takıma başarılar diledi.

Son yıllarda ligde ve Avrupa arenasında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Armada Praxis Yalıkavakspor, güçlü kadrosu ve milli takım tecrübesine sahip oyuncularıyla sezonun ikinci yarısına iddialı hazırlanıyor. Yalıkavak temsilcisi, ocak ayında başlayacak maçlarla birlikte hedeflerini yukarı taşımayı amaçlıyor.

