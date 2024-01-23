Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu ortaya çıktı

Geçtiğimiz lig maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan haber geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu ortaya çıktı
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Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu ortaya çıktı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Sarı kırmızılı takım lig heyecanına son hızıyla devam ederken geçtiğimiz gün Trabzonspor ile karşılaştı ve maç 5-1 sona erdi. Maç esnasında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu ile ilgili kulüp açıklama yaptı. 

abdülkerim bardakcı'nın sağlık durumu öğrenildi

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; '21. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Abdülkerim Bardakcı'nın MR'ı çekildi ve sol alt arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Futbolcunun tedavisi başladı.' 

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