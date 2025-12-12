TFF 3. Lig: Amasyaspor 3-2 Artvin Hopaspor — 13. Hafta

TFF 3. Lig 3. Grup | Amasyaspor 3-2 Artvin Hopaspor
Amasyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 3-2 mağlup etti.
Maç Bilgileri
Stat: 12 Haziran
Hakemler: Mazlum Doğan Bodur, Mehmet Saldıraner, Halil Tolgahan Demir
Kadrolar
Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Kerem Fidan (Okan Keklik dk. 78), Polat Abay, Fatih Ergen, Onur Kolay, Tamer Aşık, Fahri Yağız Parlak, Burak Özbakır, Mustafa Acar (Zekican Keleşoğlu dk. 90)
Artvin Hopaspor: Erdem Çakaltarla, Murat Ulusoy (Alihan Al dk. 46), Serkan Sözmen, Tunahan Eşdemir (Baran Erdoğan dk. 82), Sarp Yavrucu, Yağız Yolcu, Safa Ali Memnun, Ömercan Öndaş, Gürkan Furtun, Hüseyin Uyar, Ahmet Eren Altındaş (Sabri Çakır dk. 73)
Goller
Amasyaspor: Tamer Aşık (dk. 5), Onur Kolay (dk. 8), Fahri Yağız Parlak (dk. 33)
Artvin Hopaspor: Sarp Yavrucu (dk. 27), Ömercan Öndaş (dk. 41)
Sarı Kartlar
Amasyaspor: Kerem Fidan, Mustafa Acar
Artvin Hopaspor: Tunahan Eşdemir, Sarp Yavrucu
