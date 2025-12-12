DOLAR
TFF 3. Lig: Amasyaspor 3-2 Artvin Hopaspor — 13. Hafta

Amasyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında Artvin Hopaspor'u 3-2 mağlup etti; golleri Tamer Aşık, Onur Kolay ve Fahri Yağız Parlak attı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:39
TFF 3. Lig 3. Grup | Amasyaspor 3-2 Artvin Hopaspor

Amasyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup 13. haftasında konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maç Bilgileri

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Mazlum Doğan Bodur, Mehmet Saldıraner, Halil Tolgahan Demir

Kadrolar

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Kerem Fidan (Okan Keklik dk. 78), Polat Abay, Fatih Ergen, Onur Kolay, Tamer Aşık, Fahri Yağız Parlak, Burak Özbakır, Mustafa Acar (Zekican Keleşoğlu dk. 90)

Artvin Hopaspor: Erdem Çakaltarla, Murat Ulusoy (Alihan Al dk. 46), Serkan Sözmen, Tunahan Eşdemir (Baran Erdoğan dk. 82), Sarp Yavrucu, Yağız Yolcu, Safa Ali Memnun, Ömercan Öndaş, Gürkan Furtun, Hüseyin Uyar, Ahmet Eren Altındaş (Sabri Çakır dk. 73)

Goller

Amasyaspor: Tamer Aşık (dk. 5), Onur Kolay (dk. 8), Fahri Yağız Parlak (dk. 33)

Artvin Hopaspor: Sarp Yavrucu (dk. 27), Ömercan Öndaş (dk. 41)

Sarı Kartlar

Amasyaspor: Kerem Fidan, Mustafa Acar

Artvin Hopaspor: Tunahan Eşdemir, Sarp Yavrucu

