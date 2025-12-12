Atletizm Milli Takımı Lagoa'ya Gitti — Avrupa Krosu'nda 30 Atlet
Kafile Portekiz'e Uğurlandı
Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Atletizm Milli Takımı, Portekiz'in Lagoa şehrine hareket etti.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ liderliğindeki milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Şampiyona, 14 Aralık Pazar günü Avrupa Atletizm (EA) tarafından düzenleniyor.
Toplam 30 atletin mücadele edeceği organizasyonda Türkiye, büyükler, U23, U20 ve karışık bayrak kategorilerinde yarışacak.
U20 Kadınlar: Elif Naz Köseoğlu, Havva Efe, Elif Akçiçek, Döndü Kübra Boyraz, Edibe Yağız
U20 Erkekler: Ali Tunç, Kıyasettin Kara, Atakan Enes Çiçek, Azat Özkan
U23 Kadınlar: Sıla Bayır, Merve Karakaya, Buse Mayda, Gamze Altuntaş
U23 Erkekler: Enbiya Yazıcı, Diyar Ergüven, Ömer Faruk Bozdağ, Cuma Özcan
Büyük Kadınlar: Bahar Yıldırım, Ruken Tek, Nursena Çeto, Yasemin Can, Derya Kunur
Büyük Erkekler: Ayetullah Aslanhan, Abdülhalik Çağıran, Ersin Tekal, Azat Demirtaş
Karışık Bayrak: Tuğba Toptaş, Damla Çelik, Mevlüt Aras, Recep İstek
