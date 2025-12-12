DOLAR
Atletizm Milli Takımı Lagoa'ya Gitti — Avrupa Krosu'nda 30 Atlet

Atletizm Milli Takımı, Başkan Ahmet Karadağ yönetiminde İstanbul Havalimanı'ndan ayrılarak 14 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası için Portekiz'in Lagoa kentine gitti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 19:16
Kafile Portekiz'e Uğurlandı

Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Atletizm Milli Takımı, Portekiz'in Lagoa şehrine hareket etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ liderliğindeki milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Şampiyona, 14 Aralık Pazar günü Avrupa Atletizm (EA) tarafından düzenleniyor.

Toplam 30 atletin mücadele edeceği organizasyonda Türkiye, büyükler, U23, U20 ve karışık bayrak kategorilerinde yarışacak.

U20 Kadınlar: Elif Naz Köseoğlu, Havva Efe, Elif Akçiçek, Döndü Kübra Boyraz, Edibe Yağız

U20 Erkekler: Ali Tunç, Kıyasettin Kara, Atakan Enes Çiçek, Azat Özkan

U23 Kadınlar: Sıla Bayır, Merve Karakaya, Buse Mayda, Gamze Altuntaş

U23 Erkekler: Enbiya Yazıcı, Diyar Ergüven, Ömer Faruk Bozdağ, Cuma Özcan

Büyük Kadınlar: Bahar Yıldırım, Ruken Tek, Nursena Çeto, Yasemin Can, Derya Kunur

Büyük Erkekler: Ayetullah Aslanhan, Abdülhalik Çağıran, Ersin Tekal, Azat Demirtaş

Karışık Bayrak: Tuğba Toptaş, Damla Çelik, Mevlüt Aras, Recep İstek

