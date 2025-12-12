Eskişehirspor, Kütahyaspor Maçı İçin Tam Kadro Hazır
Hazırlıklar tamamlandı
Eskişehirspor, deplasmanda oynayacağı Kütahyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Takım, teknik direktör gözetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmaların ardından oyuncular tam kadro maça hazır hale geldi.
Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre antrenmanın ardından takımın bugün Kütahya’ya hareket edeceği öğrenildi.
