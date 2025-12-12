DOLAR
Eskişehirspor, Kütahyaspor Maçı İçin Tam Kadro Hazır

Eskişehirspor, teknik direktör gözetimindeki son taktik antrenmanını tamamladı; tam kadro Kütahyaspor maçı için bugün Kütahya'ya hareket edecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:32
Hazırlıklar tamamlandı

Eskişehirspor, deplasmanda oynayacağı Kütahyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Takım, teknik direktör gözetiminde gerçekleştirdiği son antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmaların ardından oyuncular tam kadro maça hazır hale geldi.

Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre antrenmanın ardından takımın bugün Kütahya’ya hareket edeceği öğrenildi.

