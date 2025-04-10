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Abdullah Kavukcu'dan Reeder Samsunspor Maçı İddiası: 'Galatasaray'ın Haklarını Kimseye Yedirmeyiz'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu ve şampiyonluk hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:59
Abdullah Kavukcu'dan Reeder Samsunspor Maçı İddiası: 'Galatasaray'ın Haklarını Kimseye Yedirmeyiz'

Abdullah Kavukcu'dan Şampiyonluk Mesajı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacakları maça dair umut dolu açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu ve galibiyetle döneceklerine inandığını dile getirdi.

'Samsun'u Yeneceğiz'

Kavukcu, "İnşallah Samsun'u yenip döneceğiz. Oyuncularımızın motivasyonu bu. Hepimiz konsantre olduk. Sadece bunu düşünüyoruz." dedi. Süper Lig'de kalan 8 maçı final olarak gördüklerini vurgulayarak, tüm maçları kazanma hedefinde olduklarını belirtti.

Algı Yönetimi Üzerine Açıklamalar

Kavukcu, rakipleriyle aralarındaki puan farkına bakmadıklarını ifade ederek, "Galatasaray ile alakalı çok algı yapılıyor. Rakiplerimiz bu durumu iyi yönetiyorlar. Ancak biz Galatasaray'ız; sahada elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu. Ayrıca, Galatasaray’ın haklarını savunmaktan asla geri durmayacaklarını vurguladı.

Finansal Güç ve Gelecek Planları

Kavukcu, Galatasaray'ın finansal durumunun diğer kulüplerden çok daha iyi olduğunu belirtti. "Bizim şu an 8 maçımız kaldı. Bunları kazanıp şampiyon olacağız. Galatasaray'ın kimse önüne geçemez." ifadeleri ile finansal stratejilerini ve gelecek planlarını aktardı.

Transfer İddiaları

Kavukcu, dünya genelinden Galatasaray'a transfer olmak isteyen futbolcuların olduğunu dile getirerek, "Bize gelmek isteyen çok futbolcu var. İsimlerini konuşmak için doğru zaman bekleniyor." dedi.

Sonuç Hedefi: Şampiyonluk

Kavukcu, Galatasaray'ın varlıklarını satarak transfer yapmayı düşünmediklerini belirterek, bu sezon şampiyonluk hedeflerinin keskin olduğunu ve taraftarlarının takıma kenetlenmeleri gerektiğini söyledi. "İnşallah şampiyon olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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