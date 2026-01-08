Abidin Dündar, Ahmet Çalık İçin 3 Yıldır Lokma Dağıtıyor

Konya'da öğretmenden örnek davranış: Ahmet Çalık anısına lokma

Konya merkez Selçuklu ilçesindeki Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abidin Dündar, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısını yaşatmak için üç yıldır okullarda lokma dağıtıyor.

Gelenek haline gelen anma ve Konyaspor sevgisi

Abidin Dündar, yıldönümlerinde düzenlediği lokma dağıtımıyla öğrencilere hem Ahmet Çalık'ın manevi kişiliğini hem de futbolcu yönünü anlattığını belirtiyor. Dündar, gittiği her okulda Konyasporlu bir nesil yetiştirme hedefiyle öğrencileri şehrinin takımını desteklemeye yönlendirdiğini söylüyor.

Abidin Dündar şöyle dedi: 11 Ocak 2022’de elim bir trafik kazasıyla aramızdan ayrılan Ahmet Çalık, tüm Konya’yı olduğu gibi bizleri de üzdü. Onun manevi duygularını yaşatmak amacıyla ben, kendi çapımda gittiğim bütün okullarda bunu bir gelenek haline getirdim. Yıldönümü gelince lokma dağıtımı yapıyoruz. Öğrencilere Ahmet Çalık’ın hem manevi kişiliğini hem de futbolcu kişiliğini anlatıyoruz. Burada benim farklı bir misyonum da var. Gittiğim tüm okullarda Konyasporlu nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyorum. Öğrencileri şehrinin takımını tutmaya yönlendiren bir tavır içerisindeyim. Bunlar öğrenciler içerisinde çok büyük bir sinerji elde ediyor. Burada zaten lokma dağıtımında da görüldü. Öğrenciler formalarıyla geliyorlar. Konyaspor’la ilgili beklentileri var, maçlara gittiklerinden bahsediyorlar. Okul içerisinde ve normal hayatlarında Konyaspor ön plana çıkmaya başlıyor. Bu vesileyle Ahmet Çalık kardeşimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun dedi.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Ahmet Çalık Sezonu ilan edilmişti.

