Abidin Dündar, Ahmet Çalık İçin 3 Yıldır Lokma Dağıtıyor

Konya'da öğretmen Abidin Dündar, 11 Ocak 2022'de vefat eden Ahmet Çalık anısına 3 yıldır okullarda lokma dağıtarak Konyaspor sevgisini aşılıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:24
Abidin Dündar, Ahmet Çalık İçin 3 Yıldır Lokma Dağıtıyor

Konya'da öğretmenden örnek davranış: Ahmet Çalık anısına lokma

Konya merkez Selçuklu ilçesindeki Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abidin Dündar, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık anısını yaşatmak için üç yıldır okullarda lokma dağıtıyor.

Gelenek haline gelen anma ve Konyaspor sevgisi

Abidin Dündar, yıldönümlerinde düzenlediği lokma dağıtımıyla öğrencilere hem Ahmet Çalık'ın manevi kişiliğini hem de futbolcu yönünü anlattığını belirtiyor. Dündar, gittiği her okulda Konyasporlu bir nesil yetiştirme hedefiyle öğrencileri şehrinin takımını desteklemeye yönlendirdiğini söylüyor.

Abidin Dündar şöyle dedi: 11 Ocak 2022’de elim bir trafik kazasıyla aramızdan ayrılan Ahmet Çalık, tüm Konya’yı olduğu gibi bizleri de üzdü. Onun manevi duygularını yaşatmak amacıyla ben, kendi çapımda gittiğim bütün okullarda bunu bir gelenek haline getirdim. Yıldönümü gelince lokma dağıtımı yapıyoruz. Öğrencilere Ahmet Çalık’ın hem manevi kişiliğini hem de futbolcu kişiliğini anlatıyoruz. Burada benim farklı bir misyonum da var. Gittiğim tüm okullarda Konyasporlu nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyorum. Öğrencileri şehrinin takımını tutmaya yönlendiren bir tavır içerisindeyim. Bunlar öğrenciler içerisinde çok büyük bir sinerji elde ediyor. Burada zaten lokma dağıtımında da görüldü. Öğrenciler formalarıyla geliyorlar. Konyaspor’la ilgili beklentileri var, maçlara gittiklerinden bahsediyorlar. Okul içerisinde ve normal hayatlarında Konyaspor ön plana çıkmaya başlıyor. Bu vesileyle Ahmet Çalık kardeşimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun dedi.

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de otomobiliyle Konya'dan Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın yaşamını yitirmesi futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Ahmet Çalık Sezonu ilan edilmişti.

SEYİT ULUGÜLYAĞCI İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜR YARDIMCISI ABİDİN DÜNDAR, "11 OCAK 2022'DE ELİM BİR...

SEYİT ULUGÜLYAĞCI İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜR YARDIMCISI ABİDİN DÜNDAR, "11 OCAK 2022'DE ELİM BİR TRAFİK KAZASIYLA ARAMIZDAN AYRILAN AHMET ÇALIK TÜM KONYA'YI OLDUĞU GİBİ BİZLERİ DE ÜZDÜ. ONUN MANEVİ DUYGULARINI YAŞATMAK AMACIYLA BEN KENDİ ÇAPIMDA GİTTİĞİM BÜTÜN OKULLARDA BİR GELENEK HALİNE GETİRDİM. YILDÖNÜMÜ GELİNCE LOKMA DAĞITIMI YAPIYORUZ" DEDİ.

KONYA'DAN, ANKARA'YA GİDERKEN GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN AHMET ÇALIK İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Matteo Guendouzi İstanbul'da: Fenerbahçe ile Sağlık Kontrolleri İçin Geldi
2
Sivasspor, Erzurumspor Maçı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi
3
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladı
4
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali Hazırlıklarına Başladı
5
Galatasaray - Fenerbahçe: Son 10 Derbide Aslanların Üstünlüğü
6
Germencik’te Okul Sporları Kick-Boks Müsabakaları Tamamlandı
7
Aliağa FK, Tahir Babaoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları