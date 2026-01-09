Fenerbahçe 11 Yıl Sonra Süper Kupa İçin Galatasaray’la Finalde

Fenerbahçe 11 Yıl Sonra Süper Kupa’yı Hedefliyor

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbiyi kazanarak 11 yıl sonra bu kupayı müzesine götürmeyi amaçlıyor.

Maç Detayları

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın saat 20.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar doğrultusunda ilk kez dört takımla oynanan Süper Kupa’da sarı-lacivertliler, yarı finalde Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 2014 yılından sonra ilk kez bu organizasyonda kupaya uzanacak.

Geçmiş Başarılar

Fenerbahçe, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda daha önce 3 kez kupayı müzesine götürdü: 2007, 2009 ve 2014.

Kanarya, ezeli rakibiyle bugüne kadar Süper Kupa’da 4 kez karşılaşırken 3 maçta mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin rakibine karşı bu kupadaki tek galibiyeti 25 Ağustos 2014’te geldi.

Tedesco’nun Derbi Kayıtları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında 4. derbisine çıkacak. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş ve Galatasaray’a 1’er kez rakip olan Tedesco, siyah-beyazlılara karşı 3-2’lik üstünlük elde ederken, sarı-kırmızılılarla 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Beşiktaş derbisinde ise 2-1’lik mağlubiyet yaşadı.

Gol Umudu: Jhon Duran

Sarı-lacivertlilerin hücumdaki en önemli silahı Jhon Duran olacak. Kolombiyalı futbolcu, Süper Lig’de ilk yarının son maçı olan Eyüpspor karşılaşması ve Süper Kupa yarı finali olmak üzere son 2 maçta da fileleri havalandırdı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Duran, takımı adına tüm kulvarlarda 5 gol kaydetti. Forvet oyuncularının eksikliği nedeniyle teknik heyetin en uçta Jhon Duran’a görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlerde Eksikler

Fenerbahçe, 2026 yılındaki ilk resmi müsabaka olan Samsunspor maçına sakat ve milli takımlarındaki futbolculardan yoksun çıkmıştı; benzer eksiklikler derbide de sürecek. Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası’nda ülkeleriyle çeyrek final müsabakalarına çıkacak. Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Talisca’nın tedavileri sürüyor. Semedo ve Talisca’nın son durumu maç günü netlik kazanacak. Fred ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNDE GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK OLAN FENERBAHÇE, DERBİYİ KAZANARAK 11 YIL SONRA BU KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMEK İSTİYOR.