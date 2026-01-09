Balıkesir Motosikletçileri 11 Ocak’ta Sındırgı’da Dayanışma İçin Buluşuyor

Balıkesir Motosikletçileri Sındırgı İçin Yola Çıkıyor

Balıkesir’deki motosiklet kulüpleri ve tutkunları, Sındırgı’da yaşanan iki büyük depremin ardından başlattıkları dayanışmayı güçlendirmek için bir araya geliyor. Etkinlik, depremzede esnaf ve vatandaşlara destek amacıyla düzenleniyor.

Organizatörler ve Katılım

Etkinliğe 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü, Rotasız Motorcular Motosiklet Kulübü ve Karesi Motorlu Arama ve Kurtarma Kulübü öncülük edecek. Balıkesir merkez ve ilçelerinden çok sayıda motosiklet tutkununun katılımı bekleniyor.

Etkinlik Detayları

Organizatörler etkinlik programını şu şekilde duyurdu: 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00’de Balıkesir’de stadyum karşısından hareket edilecek ve katılımcıların saat 12.00’de Sındırgı Cumhuriyet Meydanı’nda olmaları planlanıyor.

"Bu Pazar motorlarımızı Sındırgı’ya sürüyoruz etkinliğimize Balıkesir genelindeki üyelerimizin, motor tutkunlarının olduğu gibi, tüm Sındırgılı motosiklet severleri de mutlaka bekliyoruz. Depremde nasıl geldiysek depremden sonra da hal hatır sormak, sizleri asla unutmadık demek ve Sındırgı halkının iyi günde de kötü gününde yanındayız demek için dayanışma seferberliği kapsamında biz de varız"

Etkinlik, deprem sonrası destek ve dayanışma mesajı vermeyi amaçlarken, bölgeyle bağları güçlü motosiklet topluluklarının birlikteliğini de pekiştirecek.

