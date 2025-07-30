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Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 Kırklareli'nde Devam Ediyor

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde sürerken Malta galibiyeti ve Ukrayna'nın müthiş zaferi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 14:10
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 Kırklareli'nde Devam Ediyor

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde tüm heyecanıyla devam ediyor. Organizasyon, Hokey Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor ve üçüncü gününde önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor.

Günün ilk maçında, Malta ile Macaristan karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede Malta, skoru 5-2’lik üstünlükle kapatarak galibiyet elde etti.

İkinci karşılaşmada ise Ukrayna ve Bulgaristan takımları sahaya çıktı. Ukrayna, bu maçta etkileyici bir performans sergileyerek rakibini 15-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Karşılaşmaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve pek çok sporsever birlikte izledi.

Bugün ise Litvanya-Finlandiya ve Türkiye-Lüksemburg maçlarıyla şampiyonanın heyecanı katlanarak devam edecek. Şampiyona, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde Ukrayna ile Bulgaristan karşı karşıya gelerek mücadele etti.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde Ukrayna ile Bulgaristan karşı karşıya gelerek mücadele etti.

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