DOLAR
40,57 0,03%
EURO
47,02 0,17%
ALTIN
4.334,4 -0,23%
BITCOIN
4.818.893,28 -0,76%

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Devam Ediyor

Hokey Tesisleri'nde sürdürülen şampiyonanın ikinci gününde Ukrayna, Macaristan'ı 10-1 yenerek dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 12:26
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Devam Ediyor

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde Sürüyor

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde tüm heyecanıyla devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, ilk mücadele Ukrayna ile Macaristan takımları arasında gerçekleştirildi.

Ukrayna'nın Zafere Henüz İki Gün Kaldı

İlgili karşılaşma, Ukrayna'nın 10-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Müsabakanın heyecanını, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve sporseverler yakından takip etti.

Bugünün Programı ve Şampiyonanın Sonu

Bugün ayrıca Malta-Bulgaristan, Litvanya-Lüksemburg ve Türkiye-Finlandiya maçları da oynanacak. Şampiyona, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, Malta-Bulgaristan maçı gerçekleştirildi.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, Malta-Bulgaristan maçı gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor Futbolcuları Kapsamlı Sağlık Kontrolünden Geçti
2
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
3
Hidayet Türkoğlu Yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı
4
EYOF 2025'te Türk Sporcular Altın, Gümüş ve Bronz Madalya Kazandı
5
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Atıcılıkta Altın Madalya İtalya'nın
6
Red Bull Back Line'da Şampiyon Şepidi Takımı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Kayseri'den Öğrencilere 4.000 TL Nakit Destek İmkanı

TOKİ'den 250 Bin Konut İçin Tarih Açıklandı