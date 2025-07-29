Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Devam Ediyor

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde Sürüyor

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde tüm heyecanıyla devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, ilk mücadele Ukrayna ile Macaristan takımları arasında gerçekleştirildi.

Ukrayna'nın Zafere Henüz İki Gün Kaldı

İlgili karşılaşma, Ukrayna'nın 10-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Müsabakanın heyecanını, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve sporseverler yakından takip etti.

Bugünün Programı ve Şampiyonanın Sonu

Bugün ayrıca Malta-Bulgaristan, Litvanya-Lüksemburg ve Türkiye-Finlandiya maçları da oynanacak. Şampiyona, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, Malta-Bulgaristan maçı gerçekleştirildi.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, Malta-Bulgaristan maçı gerçekleştirildi.