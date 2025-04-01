Acun Ilıcalı'dan Galatasaray Derbisi Öncesi Açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan takımı için umut dolu açıklamalarda bulundu.

“Futbolcularımıza Güveniyoruz”

Acun Ilıcalı, kulüp televizyonuna verdiği röportajda, derbilerin her zaman özel ve unutulmaz olduğunu vurgulayarak, “Derbiler için söylenecek söz azdır. Herkesin hafızasında bu maçlar vardır. Futbolcularımıza güveniyoruz.” dedi. Ilıcalı, son dönemde takıma ivme kazandıran etkenler arasında sakatlıkların azalması ve teknik direktörle yakaladıkları sinerjiyi sorun etti.

Taraftar Desteği Önemli

İlginç bir şekilde, “Taraftarlarımız da tam anlamıyla 12. adam oldu. Onların desteğiyle takımın performansı yükseldi. Önümüzdeki maçta da bunu bekliyoruz.” ifadeleriyle taraftarın rolüne dikkat çekti.

Yabancı Hakem Talebi

Derbiyle ilgili Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu’nun açıklamalarını değerlendiren Ilıcalı, “Cuma akşamı yabancı hakem istediğimizi söylemiştim. Hala istiyoruz.” diyerek bu konudaki tutumunu yineledi. Hatipoğlu’nun 'İç sahada avantajımız vardı' söylemini eleştirerek, “Galatasaray'ın hakem konusunda nasıl bir avantajı vardı?” şeklinde soru yöneltti.

Yerli hakem Cihan Aydın’a da değinen Ilıcalı, “Galatasaray' kullanıcı adıyla toplantıya katılan bir hakem var. Biz, bu hakemi derbi için tercih etmiş olamayız.” ifadelerini kullanarak, hakemin üzerinde baskı yaratmaya çalışıldığını ima etti.

Sonuç olarak, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yapacağı derbi, heyecan dolu bir karşılaşma olmaya aday. Açıklamalar, hakem tartışmaları ve futbolcuların motivasyonu, bu önemli maçın öncesinde dikkat çekiyor.