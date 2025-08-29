UEFA Avrupa Ligi Play-off'ları Sona Erdi: 11 Takım Grup Aşamasında

UEFA Avrupa Ligi play-off turu sona erdi
11 rövanş maçıyla grup aşamasına yükselen takımlar
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanşları tamamlandı ve 11 karşılaşma sonrası grup aşamasına yükselen takımlar belli oldu.
Norveç ekibi Brann'ın ardından rakiplerini eleyen Midtjylland, Malmö, Panathinaikos, Ludogorets, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Young Boys, Genk, Utrecht, FCSB ve Braga lig etabına yükseldi.
Samsunspor, ilk maçı 2-1 kaybettiği rövanşta Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Samsunspor, Avrupa Ligi'nden elenerek UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına katılacak.
Alınan sonuçlar
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): 0-2 (0-4)
Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): 0-2 (0-3)
Samsunspor - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0 (1-2)
Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 4-1 (Uzatmalarda) (1-2)
PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): 5-0 (0-1)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0 (1-3)
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-2 (1-0)
Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 1-2 (5-1)
Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): 0-0 (2-0)
FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): 3-0 (2-2)
Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (4-0)