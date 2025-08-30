DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.465.234,28 -0,95%

İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İşitme Engelliler Milli Hentbolcusu Cem Denli, 2 Ağustos 2025'te geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat etti; açıklama Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan geldi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:10
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Türkiye Hentbol Federasyonu duyurdu — 34 yaşındaki sporcu yaşamını yitirdi

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından 34 yaşındaki Cem Denli, 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayı Türkiye Hentbol Federasyonu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Federasyon açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Milli sporcumuz Cem Denli'nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli 2017 Samsun Deaflympics'te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz."

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli, 2 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet...

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli, 2 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Başladı
2
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti
3
WSPS Para Atıcılık Grand Prix: Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz bronz
4
Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali Karaman'da Başladı
5
De la Fuente: Bulgaristan Maçı Türkiye'den Daha Çok Endişe Veriyor
6
Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'i Ankara'da başladı: 37 ülke, 125 sporcu
7
Tekirdağ'da 9. Süleymanpaşa Cup: 8 Ülkeden 280 Sporcu Yelken Açacak

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta