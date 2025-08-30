İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Türkiye Hentbol Federasyonu duyurdu — 34 yaşındaki sporcu yaşamını yitirdi

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından 34 yaşındaki Cem Denli, 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayı Türkiye Hentbol Federasyonu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Federasyon açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Milli sporcumuz Cem Denli'nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli 2017 Samsun Deaflympics'te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz."

