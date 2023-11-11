Acun Ilıcalı o kulüple tüm bağlarını kopardı

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, yatırımcılarıyla yollarını ayırdı. Ilıcalı'nın sahibi olan ACM SPORTS'tan yapılan açıklamalara bakılarak İrlanda Premier Lig üzerinde sezonun bitmesiyle yatırım hakkında düzenlemeye giderek sonlanma kararı alındı.





ACM SPORTS'tan gelen açıklamalarla beraber İrlanda'nın kulübü olan Shelbourne'de yatırımların sonuna gelindi. Bu zamana kadar işbirliği adına Shelbourne ailesine teşekkürlerini ileterek futbol üzerinde yatırımların, yakın zaman içerisinde başka ülkede hayata geçirmek için planların yapıldığı bilgisi verildi.

Acun Ilıcalı, lig üzerinde 19 mücadeleye çıkarken 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 4. sırada yer almaktadır.