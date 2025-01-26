Kayserispor, 5 Maçtır Galibiyet Hasreti Çekiyor

Kayserispor, Galibiyet İçin Çabalıyor

Bellona Kayserispor, son olarak 15. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenmişti. Ancak bu başarıdan sonra, takım çıktığı 5 lig maçında galip gelemedi. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig’deki son 4 karşılaşmasında 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle karşılaştı.

Maç Sonuçları ve Performans

Kayserispor, ligin 16. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-0 mağlup olurken, 17. haftada evinde Galatasaray'a karşı 5-1'lik hezimete uğradı. 18. haftada ise deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini uzattı. 19. haftada iç sahada Reeder Samsunspor'a 1-0 yenilen Kayserispor, 20. haftayı bay geçirirken, 21. haftada deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2'lik skorla kaybetti.

Teknik Direktör ile Ayrılık

Bu kötü serinin ardından Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmaya karar verdi. Takım, 22. haftada 1 Şubat’ta Trabzonspor'u konuk edecek. Kayserispor'un tek hedefi, bu mücadeleden 3 puan çıkararak galibiyet hasretine son vermek.