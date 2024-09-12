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Eyüp Gözgeç Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına Yeniden Aday

Eyüp Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı için yeniden aday olduğunu açıkladı ve 2028 Olimpiyatları hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:39
Eyüp Gözgeç Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına Yeniden Aday

Eyüp Gözgeç Tekrar Adaylığını Duyurdu

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaklaşan olağan genel kurulda başkanlık için yeniden aday olduğunu açıkladı. Federasyon tarafından yapılan resmi duyuruda, bu önemli kararın Ankara’daki Kartallar Holding merkezinde düzenlenen etkinlikte alındığı aktarıldı.

Madalya Hedefleri ve Olimpiyatlar

Gözgeç, 2024 yılında yapılacak seçimler öncesinde, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi önemli başarılarımıza bakacak olursak, 1924-2010 yılları arasında 86 yılda 303 madalya kazanırken, 2010-2024 arasında bu sayının 380'e ulaştığını görmekteyiz. Hedefimiz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda bu başarıyı daha da artırmak,” şeklinde konuştu.

Destek Mesajları

Etkinlikte konuşan Federasyon Başkan Vekili Hasan Kartal, Gözgeç’in 2010 yılından beri başarıyla yürüttüğü görevine değinerek, "Eyüp Gözgeç, Olimpiyatlarda elde ettiği başarılarla bu görevi layıkıyla yaptığını kanıtladı. Bir dönem daha birlikte çalışarak Türkiye’ye birçok madalya kazandırmak istiyoruz,” dedi.

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