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Adana'da GSB Spor ve Engelsiz Spor Okulları Törenle Açıldı

Adana'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılışı yapıldı. Proje, gençlerin fiziki ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 16:10
Adana'da GSB Spor ve Engelsiz Spor Okulları Törenle Açıldı

Adana'da GSB Spor ve Engelsiz Spor Okulları Törenle Açıldı

Adana'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı. Açılış, Menderes Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Vali Köşger: "Gençliğe Verilen Değer Geleceği Şekillendirir"

Vali Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada spor okullarının gençler için önemine vurgu yaptı. Köşger, "Adana'da yaz aylarının sıcaklığını çocuklarımızın neşesi, salonların enerjisi ve gençliğin heyecanıyla yoğurarak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz." dedi.

Köşger, Adana'da 2009 yılından bu yana devam eden GSB Spor ve Engelsiz Spor Okulları'nın bu yıl da yüksek katılımla kapılarını açtığını belirtti ve bu projeyle çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra spor ahlakı, disiplin ve dayanışma ruhunu kazandıklarını ifade etti.

30 Branşta Ücretsiz Kurslar

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, bu yaz 5 ile 18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik toplamda 30 branşta ücretsiz kurslar düzenleneceğini ve bu kurslarda 185 antrenörün görev alacağını aktardı. Ayrıca Adana'da toplam 200 spor tesisinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Loğoğlu, "Sporun tabana yayılması, çocuklarımızın yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi ve güçlü bir spor kültürü oluşturmak en önemli hedeflerimiz arasında. Bunun yanı sıra Engelsiz Spor Okulları ile özel gereksinimli çocuklarımızın spora katılımını artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın resmi açılışı gerçekleştirildi ve sporcular çeşitli gösteriler sundu.

Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı...

Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı...

Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

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