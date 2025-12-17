DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.929,07 -0,18%
BITCOIN
3.718.030,55 0,71%

Vezirköprü'de Öğretmenler Günü Turnuvaları Sona Erdi: Voleybolda İlçe MEM Şampiyon

Vezirköprü’de düzenlenen Öğretmenler Günü voleybol ve dart turnuvaları final maçları ve ödül töreniyle tamamlandı; voleybolda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, dartta Mustafa Yılmaz birinci oldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:15
Vezirköprü'de Öğretmenler Günü Turnuvaları Sona Erdi: Voleybolda İlçe MEM Şampiyon

Vezirköprü'de Öğretmenler Günü Turnuvaları Ödül Töreniyle Sona Erdi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen voleybol ve dart turnuvaları, oynanan final maçlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı. Etkinlikler, öğretmenlerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Organizasyon ve Katkılar

Turnuvalar, Vezirköprü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Voleybol Turnuvası'na Türkiye Voleybol Federasyonu Samsun İl Temsilciliği katkı sağlarken, Dart Turnuvası Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda yapıldı. Organizasyon boyunca dostluk ve fair-play ruhu ön planda tutuldu.

Ödül Töreni ve Kazananlar

Ödül törenine Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İlçe Millî Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Tesis Amiri Harun Köse ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Final maçları sonucunda Voleybol Turnuvası’nda Vezirköprü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü birinci olurken, Dart Turnuvası’nda Mustafa Yılmaz birincilik elde etti. Turnuva kapsamında ayrıca Hilal Çalışkan'a özel ödül takdim edildi.

Yetkililer, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren öğretmenleri tebrik etti.

VEZİRKÖPRÜ’DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN VOLEYBOL VE DART TURNUVALARI...

VEZİRKÖPRÜ’DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN VOLEYBOL VE DART TURNUVALARI, OYNANAN FİNAL MAÇLARININ ARDINDAN DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİYLE TAMAMLANDI.

VEZİRKÖPRÜ’DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN VOLEYBOL VE DART TURNUVALARI...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazarspor 1-0 Karabük İdman Yurdu | TFF 3. Lig 14. Hafta
2
TFF 3. Lig: Giresunspor 0-2 Zonguldakspor FK
3
Vezirköprü'de Öğretmenler Günü Turnuvaları Sona Erdi: Voleybolda İlçe MEM Şampiyon
4
Niğdeli Milli Güreşçilerden Vali Çelik'e Ziyaret — Deaflympics'te Bronz
5
Bozüyük’te Okul Sporları ve Geleneksel Çocuk Oyunları Finalleri Tamamlandı
6
Şehit Kemikkıran 2026 Paralimpik Okçuluk Milli Takımına Seçildi
7
Victor Osimhen Antalyaspor Maçı'nda Cezalı Duruma Düştü

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi