Vezirköprü'de Öğretmenler Günü Turnuvaları Sona Erdi: Voleybolda İlçe MEM Şampiyon

Vezirköprü'de Öğretmenler Günü Turnuvaları Ödül Töreniyle Sona Erdi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen voleybol ve dart turnuvaları, oynanan final maçlarının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı. Etkinlikler, öğretmenlerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Organizasyon ve Katkılar

Turnuvalar, Vezirköprü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Voleybol Turnuvası'na Türkiye Voleybol Federasyonu Samsun İl Temsilciliği katkı sağlarken, Dart Turnuvası Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda yapıldı. Organizasyon boyunca dostluk ve fair-play ruhu ön planda tutuldu.

Ödül Töreni ve Kazananlar

Ödül törenine Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İlçe Millî Eğitim Müdürü Resul Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Tesis Amiri Harun Köse ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Final maçları sonucunda Voleybol Turnuvası’nda Vezirköprü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü birinci olurken, Dart Turnuvası’nda Mustafa Yılmaz birincilik elde etti. Turnuva kapsamında ayrıca Hilal Çalışkan'a özel ödül takdim edildi.

Yetkililer, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren öğretmenleri tebrik etti.

