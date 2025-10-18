Adana Demirspor 0-6 Sakaryaspor: Koray Palaz'tan penaltı ve hakem tepkisi

Adana Demirspor 0-6 Sakaryaspor: Koray Palaz'tan penaltı tepkisi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'a 6-0 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Koray Palaz, maç sonrası verilen penaltı kararına sert tepki gösterdi.

Palaz: Penaltı, oyuncularımızın umudunu kırdı

Basın toplantısında konuşan Palaz, penaltı kararının verildiği maçın 29. dakikasına kadar olan sürece dair tüm soruları cevaplayabileceğini belirtti. Palaz, kentin 85 yıllık tarihine sahip takımının varlığını sürdürmek için genç oyuncu grubuyla mücadele ettiklerini vurguladı ve 'Oyunun kuralı neyse o uygulansın' dedi.

Palaz, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Gerek yayıncı kuruluş, gerek diğer platform kim yayınlıyorsa baksınlar penaltıya. Bizim oyuncu grubunun umudunu kıran nokta burası. Sakaryaspor'u tebrik ederiz. Sorun değil. Biz bir şehrin 85 yıllık hayalini, bir gerçeği yaşatmaya çalışırken bu olmaz.'

Teknik adam, maç sonunda hakemle yaşadığı ilginç diyaloğu da aktardı: 'Maç sonunda "Gel hocam içerde anlatayım" dedi. Geldim, kapıyı kilitledi içerden, sarı kart vermiş. Futbol kimler tarafından nasıl yönetiliyor. Yanlış duymadınız, hakem Egemen bey beni içeriye davet edip, "Hocam içeride konuşalım" dedi. Geldim ve kapıyı kilitledi. Bana içerde sarı kart vermiş. Bana da bunu temsilci iletti. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım.'

Sakaryaspor cephesi: Sütlü'den takıma övgü

Sakaryaspor teknik direktörü Serhat Sütlü, rakip oyuncuların direnciyle karşılaşacaklarını bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını söyledi. Sütlü, 'Oyuncularıma teşekkür ettim. Adana Demirspor’un oyuncularına da verdikleri mücadeleden, göstermiş oldukları azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu kötü günleri tamamlarlar.' ifadelerini kullandı.

Sütlü, Adana Demirspor galibiyetinin ardından sahalarında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti.

