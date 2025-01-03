Adana Demirspor, Başakşehir İle Kritik Maça Çıkıyor

Adana Demirspor, Başakşehir'i Konuk Ediyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın, RAMS Başakşehir ile önemli bir maça çıkıyor. Maç, Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Erkan Özdamar Yönetiminde

Karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Ligde şu ana kadar 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden Adana Demirspor, 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada bulunuyor. Rakibi Başakşehir ise 23 puanla 7. sırada yer almakta.

Galibiyet Serisi Hedefliyor

Son dönemde Beşiktaş'ı 2-1 ve Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenerek form yakalayan Akdeniz ekibi, Başakşehir'i de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Geçen sezon deplasmanda 0-0 berabere kaldığı RAMS Başakşehir'e, sahasında 6-2 kaybeden mavi-lacivertliler, bu sefer farklı bir sonuç elde etmeyi hedefliyor.