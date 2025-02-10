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Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti

Bedirhan Durak, Adana Demirspor başkanlığından ayrıldığını duyurarak kulüpteki zorlu süreci eleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:47
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak İstifa Etti

Adana Demirspor Kulübü'nde Şok Gelişme

Trendyol Süper Lig’in önde gelen ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, görevinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Durak, yaptığı açıklamada, 2022 yılının Ekim ayından bu yana yürüttüğü başkanlık görevini layığıyla yerine getirmek için büyük çaba harcadığını belirtti. Yanında cebinden, zamanından ve sağlığından çok şey verdiğini ifade eden Durak, kulüp için mücadele etmekten vazgeçmediğini vurguladı.

Girdabın İçindeyiz

Açıklamasında, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı duruma dikkat çeken Durak, şunları kaydetti: "Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada, girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için, başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm."

Galatasaray Maçı Tadilatla Sona Erdi

Durak’ın istifa haberi, kulüp için kötü giden bir dönemin ardından geldi. Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray ile karşılaşmıştı. RAMS Park’taki müsabaka, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle tatil edilmişti. Sarı-kırmızılıların 1-0 önde devam eden maçta, Adana temsilcisi futbolcularının teknik heyet ile değerlendirmelerinin ardından 34. dakikada soyunma odasına gitmişti.

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