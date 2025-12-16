DOLAR
42,69 -0,02%
EURO
50,24 -0,1%
ALTIN
5.918,82 -0,19%
BITCOIN
3.746.254,56 -2,2%

EuroLeague: Fenerbahçe 77-81 Panathinaikos — 6 maçlık seri sona erdi

Fenerbahçe Beko, Euroleague 16. hafta maçında Panathinaikos'a 81-77 yenildi; sarı-lacivertlerin 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 23:18
EuroLeague: Fenerbahçe 77-81 Panathinaikos — 6 maçlık seri sona erdi

EuroLeague: Fenerbahçe 77-81 Panathinaikos

Maç Sonucu

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 16. hafta maçında Panathinaikos Aktor karşısında 81-77’lik skorla mağlup oldu.

Sarı-lacivertlerin 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Maç Detayları

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic, Piotr Pastusiak, Maxime Boubert

Fenerbahçe Beko

Oyuncular: Talen Horton-Tucker 22, Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 6, Devon Hall 8, Khem Birch 2, Wade Baldwin 11, Bonzie Colson 10, Metecan Birsen, Brandon Boston Jr., Armando Bacot 3, Arturs Zagars

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Panathinaikos

Oyuncular: Kostas Mitoglou 7, Jerian Grant 6, Kenneth Faried 4, Timothy Neocartes 5, Nikos Rogkavopoulos, Kendrick Nunn 25, Cedi Osman 11, Kostas Sloukas 7, Juancho Hernangomez 9, Ömer Yurtseven 7

Başantrenör: Ergin Ataman

Periyotlar

1. Periyot: 16-17 (Panathinaikos lehine)

Devre: 37-41 (Panathinaikos lehine)

3. Periyot: 57-50 (Fenerbahçe lehine)

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE'İN 16. HAFTA MAÇINDA PANATHİNAİKOS AKTOR’A 81-77'LİK SKORLA MAĞLUP...

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE'İN 16. HAFTA MAÇINDA PANATHİNAİKOS AKTOR’A 81-77'LİK SKORLA MAĞLUP OLDU. SARI-LACİVERTLİLERİN 6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ.

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE'İN 16. HAFTA MAÇINDA PANATHİNAİKOS AKTOR’A 81-77'LİK SKORLA MAĞLUP...

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EuroLeague: Fenerbahçe 77-81 Panathinaikos — 6 maçlık seri sona erdi
2
Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Sona Erdi — 318 Sporcu, 8 Ülkeden Katılım
3
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e Yükseldi
4
Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Spor Toto
5
Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı İçin Kemerburgaz'da Hazırlıklara Başladı
6
Enes Çelik'ten Somaspor Galibiyeti Sonrası Sert Çıkış

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi