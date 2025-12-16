EuroLeague: Fenerbahçe 77-81 Panathinaikos — 6 maçlık seri sona erdi

EuroLeague: Fenerbahçe 77-81 Panathinaikos
Maç Sonucu
Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 16. hafta maçında Panathinaikos Aktor karşısında 81-77’lik skorla mağlup oldu.
Sarı-lacivertlerin 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Maç Detayları
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic, Piotr Pastusiak, Maxime Boubert
Fenerbahçe Beko
Oyuncular: Talen Horton-Tucker 22, Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 6, Devon Hall 8, Khem Birch 2, Wade Baldwin 11, Bonzie Colson 10, Metecan Birsen, Brandon Boston Jr., Armando Bacot 3, Arturs Zagars
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Panathinaikos
Oyuncular: Kostas Mitoglou 7, Jerian Grant 6, Kenneth Faried 4, Timothy Neocartes 5, Nikos Rogkavopoulos, Kendrick Nunn 25, Cedi Osman 11, Kostas Sloukas 7, Juancho Hernangomez 9, Ömer Yurtseven 7
Başantrenör: Ergin Ataman
Periyotlar
1. Periyot: 16-17 (Panathinaikos lehine)
Devre: 37-41 (Panathinaikos lehine)
3. Periyot: 57-50 (Fenerbahçe lehine)
