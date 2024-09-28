Adana Demirspor Bodrum FK'ye Konuk Oluyor

Adana Demirspor Bodrum FK ile Karşılaşacak
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Müsabaka, Bodrum Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Maçın Detayları
Bu önemli karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetirken, Adana Demirspor Süper Lig'de 1 puanla son sırada yer alıyor. Bodrum FK ise 6 puanla 13. sırada bulunuyor.
Galibiyet Hedefi
Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen mavi-lacivertli ekip, ligde bu sezon yükselen rakibi karşısında alacağı galibiyetle moral bulmayı hedefliyor.