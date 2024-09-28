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Adana Demirspor Bodrum FK'ye Konuk Oluyor

Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 09:52
Adana Demirspor Bodrum FK'ye Konuk Oluyor

Adana Demirspor Bodrum FK ile Karşılaşacak

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Müsabaka, Bodrum Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Maçın Detayları

Bu önemli karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetirken, Adana Demirspor Süper Lig'de 1 puanla son sırada yer alıyor. Bodrum FK ise 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

Galibiyet Hedefi

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen mavi-lacivertli ekip, ligde bu sezon yükselen rakibi karşısında alacağı galibiyetle moral bulmayı hedefliyor.

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