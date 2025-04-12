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Adana Demirspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Adana Demirspor, Eyüpspor ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Antrenmanlar sıkı bir tempoda sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 19:04
Adana Demirspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Adana Demirspor'dan Eyüpspor Maçı İçin Yoğun Hazırlık

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı eşliğinde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, mavi-lacivertli oyuncuların kuvvet antrenmanı ve bölüm koşularıyla devam etti. Takım, yaklaşık 1,5 saatte antrenmanı tamamlayarak hazırlıklarına yarın devam etmeyi planlıyor.

Maç Detayları

Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor, 14 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda mücadele edecek.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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