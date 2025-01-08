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Adana Demirspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:44
Adana Demirspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda gerçekleştireceği maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak, pas, koordinasyon ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Takım, bu hazırlıklarla Gaziantep FK karşısında alacakları sonuç için gereken performansı hedefliyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Manev de yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Manev de yer aldı.

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