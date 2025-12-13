DOLAR
Victor Osimhen Antalyaspor Maçı'nda Cezalı Duruma Düştü

Galatasaraylı Victor Osimhen, Antalyaspor deplasmanında gördüğü sarı kartla ceza sınırını aşıp cezalı duruma düştü.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:27
Trendyol Süper Lig 16. haftasında kritik sarı kart

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 85. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında hakem tarafından kart gösterilen Osimhen, bu kartla ceza sınırını geçti ve takım için eksik olacak.

Maç öncesinde sarı kart sınırında bulunan diğer Galatasaraylı oyuncu ise Lucas Torreira olarak kaydedilmişti.

