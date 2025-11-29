Trabzonspor 3-1 Konyaspor — Trendyol Süper Lig 14. Hafta
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakika: Okay Yokuşlu kendi kalesine (k.k.) giden top ile maçta ilk golü kaydetti. (Konyaspor)
43. dakika: Penaltıdan Onuachu skoru eşitledi. (Trabzonspor)
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakika: Bouchouari’den kaptığı topla ceza sahası yayına yaklaşan Mulekanın vuruşu, kaleci Onana'nın solundan az farkla auta çıktı.
51. dakika: Mustafa Eskihellaç—Olaigbe paslaşmasında ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç’tan seken topu önünde bulan Onuachu ikinci golünü kaydetti. 2-1
55. dakika: Ceza sahası dışı sol taraftan Muçinin kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. 3-1
79. dakika: Muçi'nin uzak mesafeden yerden vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.
84. dakika: Pedrinho'nun ceza sahasına ortasında Melih Bostan'ın vuruşu üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
Goller
Trabzonspor: Onuachu (dk. 43 pen ve 51), Muçi (dk. 56)
Konyaspor: Okay Yokuşlu (dk. 17 k.k.)
Kadrolar
Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Baniya dk.85), Oulai, Bouchouari (Sikan dk.72), Zubkov (Cihan Çanak dk.90), Muçi (Ozan Tufan dk.85), Olaigbe (Arif Boşluk dk.72), Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Folcarelli, Serdar Saatçı, Augusto
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş (Yasir Subaşı dk.57), Guilherme, Jo Jin-Ho, Melih İbrahimoğlu (Kaan Akyazı dk.87), Bjorlo (İsmail Esat Buğa dk.87), Muleka, Enis Bardhi (Pedrinho dk.57), Umut Nayir (Melih Bostan dk.81)
Yedekler: Deniz Ertaş, Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Calusic
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Hakemler ve kartlar
Hakemler: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Sarı kartlar: Muleka, Guilherme (Konyaspor), Oulai (Trabzonspor)
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 14. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA KONYASPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİ.