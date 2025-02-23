Adana Demirspor Teknik Direktörü Avcı, Alanyaspor Maçını Değerlendirdi

Avcı, Maçın Ardından Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı ile ikinci yarı arasında belirgin bir fark olduğunu belirten Avcı, bu süreçte yaşanan sakatlıkların planlarını etkilediğini ifade etti.

İlk Yarıyı Değerlendirdi

Maçın ilk yarısındaki performansı değerlendiren Avcı, "Savunma anlamında ikinci bölgede ve üçüncü bölgede pres ile kazandığımız toplarla skoru bulmak istedik. Hatta değerlendiremediğimiz 3-4 pozisyon vardı. Eğer bu topları doğru kullanabilseydik, ilk yarının skoru çok daha farklı olabilirdi," dedi.

Genç Kadroya Vurgu

Takımın genç yapısına dikkat çeken Avcı, "Bugün sahada 22 yaş ortalaması olan bir takımdık. Genç oyuncuları bu şekilde kazanabiliriz. Geleceğin Adana Demirspor'unu oluşturmak için altyapıdan oyuncularla güzel bir jenerasyon yakalama hedefindeyiz," şeklinde konuştu.

Öğrenme Süreci

Avcı, karşılaşmada kendi kalelerine attıkları gol ve sonrasında gelen penaltının hakem kararları ile ilgili net bir görüş belirlemediğini ancak bu durumların geliştirilmesi gereken yönler olduğunu dile getirdi. Bu doğrultuda, "Topa sahipken daha fazla pas oyunu oynamalı ve rakipteyken daha temaslı bir oyun sergilemeliyiz," ifadelerini kullandı.

Sezonun Geri Kalanı ve Hedefler

Sezonun sonunda 12 maçlarının bulunduğunu anımsatan Avcı, "Şartlar ne olursa olsun alkışlanan bir Adana Demirspor takımı için mücadele edeceğiz," dedi. Ayrıca, genç oyuncu grubunun milli takıma daha fazla oyuncu göndermesinin hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.