Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Runar Sandefjord ile Eşleşti

Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Norveç'e Rakip Oluyor

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası son 16 turunda Norveç'in Runar Sandefjord takımıyla eşleşti. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, kura çekimi Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

Maç Tarihleri Belirlendi

Bu önemli eşleşmede ilk maç, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçı ise 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Beşiktaş'ın bu turdaki performansı, Avrupa kupalarındaki yolculuğunu belirleyecek.