Konyaspor, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:29
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayacık'ta taktik ağırlıklı son idman

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen idmanı Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcı antrenörler yönetti; çalışma ısınma ile başladı.

Antrenman, 5’e 2 oyunu ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Seans, takımın maç planı üzerine yapılan taktik çalışma ile sona erdi.

