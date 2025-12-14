Konyaspor, Fenerbahçe Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayacık'ta taktik ağırlıklı son idman

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen idmanı Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcı antrenörler yönetti; çalışma ısınma ile başladı.

Antrenman, 5’e 2 oyunu ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Seans, takımın maç planı üzerine yapılan taktik çalışma ile sona erdi.

