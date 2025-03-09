Adanaspor'dan Amadou Ciss'in Sağlık Durumu ile İlgili Açıklama

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Senegalli futbolcusu Amadou Ciss'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ciss, karşılaşmanın son dakikalarında rakip oyuncuyla çarpışarak kısa süreli baygınlık geçirdi.

İlk Müdahale ve Hastaneye Kaldırma Süreci

Yapılan açıklamaya göre, Ciss'e ilk anda kulüp doktorları müdahalede bulundu. Ancak, tedavi esnasında oyuncunun ikinci kez bayılması sonrasında sahaya ambulans istenirken, görevlendirilen ambulans şoförü ve hemşirelerin görev yerlerinde bulunmaması, ambulansın sahaya geç girmesi herkesi derinden üzdü.

Yapılan Tetkikler Olumsuz Değil

Açıklamada, "Yaşanan olayın ardından oyuncumuz tedbir amacıyla hastaneye kaldırılmış olup yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır," ifadeleri yer aldı.

İhmalin Takibi

Adanaspor, ambulansın sahaya geç girmesiyle ilgili ihmali bulunanların takipçisi olacağını duyurarak, sporcu sağlık güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Senegalli futbolcusu Amadou Ciss'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.