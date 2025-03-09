Adanaspor'dan Amadou Ciss'in Sağlık Durumu ile İlgili Açıklama

Adanaspor, sakatlanan Amadou Ciss'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 23:29
Adanaspor'dan Amadou Ciss'in Sağlık Durumu ile İlgili Açıklama

Adanaspor'dan Amadou Ciss'in Sağlık Durumu ile İlgili Açıklama

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Senegalli futbolcusu Amadou Ciss'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ciss, karşılaşmanın son dakikalarında rakip oyuncuyla çarpışarak kısa süreli baygınlık geçirdi.

İlk Müdahale ve Hastaneye Kaldırma Süreci

Yapılan açıklamaya göre, Ciss'e ilk anda kulüp doktorları müdahalede bulundu. Ancak, tedavi esnasında oyuncunun ikinci kez bayılması sonrasında sahaya ambulans istenirken, görevlendirilen ambulans şoförü ve hemşirelerin görev yerlerinde bulunmaması, ambulansın sahaya geç girmesi herkesi derinden üzdü.

Yapılan Tetkikler Olumsuz Değil

Açıklamada, "Yaşanan olayın ardından oyuncumuz tedbir amacıyla hastaneye kaldırılmış olup yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır," ifadeleri yer aldı.

İhmalin Takibi

Adanaspor, ambulansın sahaya geç girmesiyle ilgili ihmali bulunanların takipçisi olacağını duyurarak, sporcu sağlık güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Senegalli futbolcusu Amadou Ciss'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osimhen: 'Her Maç Final Gibi'
2
Sakaryaspor ve Bandırmaspor'un Kıran Kırana Maçı Beraberlikle Sonuçlandı
3
Fenerbahçe Teknik Direktörü Bozkaya: 'Sezon Sonunda İstediğimiz Hedefe Ulaşacağız'
4
Uluslararası 6. Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları Tamamlandı
5
20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
6
Milli Judocular, Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 10 Madalya Kazandı
7
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Basın Mensuplarını İftarda Ağırladı

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri