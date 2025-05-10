Adanaspor'un Boluspor'a 7-0 Yenilgisinin Ardından Yılmaz Akbaşlı ve Yalçın Koşukavak'ın Açıklamaları

Adanaspor-Boluspor Maçının Ardından Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Adanaspor, Geosis Boluspor'a 7-0 mağlup oldu. Maç sonrasında Adanaspor'un teknik sorumlusunun Yılmaz Akbaşlı, kısa ve net bir açıklama yaptı: "Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok. Her iki takıma da gelecek sezon için başarılar diliyorum."

Yılmaz Akbaşlı'dan Değerlendirme

Basın toplantısında konuşan Akbaşlı, bu karşılaşmanın, hedefleri olan ve olmayan iki takımın mücadelesi olduğunu belirtti. Genç oyuncularının mücadelesini takdir eden Akbaş, "Futbolda hedef olmayınca performansta doğal olarak bir düşüş yaşanıyor. Biz ikinci devre takımın tamamını değiştirdik ve geleceğe yatırım yapmak istedik." dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın Yorumları

Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak ise son yıllarda yaşanan en çekişmeli sezonlardan birini geçirdiklerini ifade etti. Koşukavak, maçı kazanmalarının önemine vurgu yaparak, "Çok güzel bir yarış oldu, son haftaya kadar sürdü. Play-off’a kaldık ve elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Koşukavak, takımlarının gösterdiği dirençten bahsederken, "Şubat ayından bu yana iç saha maçı oynamıyoruz. Buna rağmen son düdüğe kadar mücadelemizi verdik." dedi. Oyuncularını yürekten tebrik eden Koşukavak, "Boluspor'a ve tüm Bolu halkına hayırlı olsun. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.

Son olarak, Adanaspor'a da gelecek sezon için başarı dileyen Koşukavak, "Geçen sene iki puanla geldim, play-off oynadık. Bu sezon ise farklı zorluklarla karşılaştık ancak tüm bunlara rağmen önemli işler başardık." diye konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Adanaspor'u 7-0 yenen Geosis Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Adanaspor'u 7-0 yenen Geosis Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.