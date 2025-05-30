Adem Asil, Almanya'da Altın Madalya İle Yeniden Zirvede

Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Zafer Yolu

Almanya'nın Leipzig kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde bir altın madalya daha kazandı. Şampiyonanın 5. gününde düzenlenen erkekler bireysel halka aleti finalinde Adem, 14.400 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yunan Rakibiyle Paylaşılan Altın İhtişamı

Leipzig'teki mücadelede, aynı puanı alan Yunan cimnastikçi Eleftherios Petrounias da halka aletinde Adem Asil ile birlikte altın madalyayı paylaştı. Böylece, bu performansı ile Adem, Leipzig’te düzenlenen organizasyonda bir kez daha kürsünün en üst basamağında yer almaya şans yakaladı.

Önceki Başarıların Üstüne Ekledi

Bir gün önce, erkekler bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya kazanarak muazzam bir başarı gösteren Adem, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da hem halka hem de bireysel genel tasnifte birincilik elde etmişti. Bu zaferiyle Avrupa şampiyonasındaki madalya sayısını toplamda 11'e çıkarmayı başardı.

Adem Asil, Türk cimnastiğine kazandırdığı bu başarılarla büyük bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.