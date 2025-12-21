DOLAR
Lucas Torreira cezalı: Galatasaray, Gaziantep FK maçında yok

Lucas Torreira, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü; 18. haftada RAMS Park'ta Gaziantep FK karşısında oynayamayacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:14
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada Lucas Torreira, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Maçın gelişmeleri

Müsabakanın 68. dakikasında orta sahada Kasımpaşalı futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'a yaptığı hareket sonrası hakem Alper Akarsu, Torreira'ya sarı kart gösterdi.

Sonuç ve etki

Cezalı duruma düşen Lucas Torreira, Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

