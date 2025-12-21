Lucas Torreira cezalı: Galatasaray, Gaziantep FK maçında yok
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada Lucas Torreira, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Maçın gelişmeleri
Müsabakanın 68. dakikasında orta sahada Kasımpaşalı futbolcu Kubilay Kanatsızkuş'a yaptığı hareket sonrası hakem Alper Akarsu, Torreira'ya sarı kart gösterdi.
Sonuç ve etki
Cezalı duruma düşen Lucas Torreira, Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
