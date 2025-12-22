DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

Elazığlı Ahmet Karakaş Volo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü

Elazığlı sporcu Ahmet Karakaş, 18-21 Aralık 2025'te Mersin'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası Altın Nokta Disiplini'nde Türkiye 3’üncüsü oldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:20
Elazığlı Ahmet Karakaş Volo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü

Elazığlı Ahmet Karakaş Volo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü

Mersin | 18-21 Aralık 2025

Volo Türkiye Şampiyonası, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 18-21 Aralık 2025 tarihlerinde Mersin'de düzenlendi. Şampiyonaya bocce sporunun en başarılı isimleri katıldı.

Şampiyonanın Altın Nokta Disiplini Büyükler Kategorisi'nde Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ahmet Karakaş, gösterdiği üstün performansla Türkiye 3’üncüsü olarak önemli bir derece elde etti. Sporcunun antrenörü Burak Kalınca eşliğinde elde ettiği bu başarı, Elazığ’ın ulusal bocce sporundaki varlığını güçlendirdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ’ımızı ulusal arenada başarıyla temsil eden sporcumuz Ahmet Karakaş ve antrenörümüz Burak Kalınca’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu tür başarılar, gençlerimize örnek teşkil etmekte ve ilimizde bocce sporunun gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" denildi.

VOLO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ELAZIĞLI SPORCU AHMET KARAKAŞ, TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ OLDU.

VOLO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ELAZIĞLI SPORCU AHMET KARAKAŞ, TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaköyspor 5’te 5 Yaptı: Namağlup Liderliğini Sürdürdü
2
Afyonkarahisarlı Sporculardan Kütahya'da 2025 Siyah Kuşak Başarısı
3
Lucas Torreira cezalı: Galatasaray, Gaziantep FK maçında yok
4
Kütahyaspor 3-1 Söke 1970 — TFF 3. Lig 4. Grup'ta Lider
5
Gürespor Evinde 66-47 Kazandı — Namağlup Liderlik Sürüyor
6
Elazığlı Ahmet Karakaş Volo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü
7
Antalya Ultra Maratonu: 41 Ülkeden bin 773 Sporcu Konyaaltı'nda

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi