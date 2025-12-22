Elazığlı Ahmet Karakaş Volo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3’üncüsü

Mersin | 18-21 Aralık 2025

Volo Türkiye Şampiyonası, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 18-21 Aralık 2025 tarihlerinde Mersin'de düzenlendi. Şampiyonaya bocce sporunun en başarılı isimleri katıldı.

Şampiyonanın Altın Nokta Disiplini Büyükler Kategorisi'nde Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ahmet Karakaş, gösterdiği üstün performansla Türkiye 3’üncüsü olarak önemli bir derece elde etti. Sporcunun antrenörü Burak Kalınca eşliğinde elde ettiği bu başarı, Elazığ’ın ulusal bocce sporundaki varlığını güçlendirdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ’ımızı ulusal arenada başarıyla temsil eden sporcumuz Ahmet Karakaş ve antrenörümüz Burak Kalınca’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu tür başarılar, gençlerimize örnek teşkil etmekte ve ilimizde bocce sporunun gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" denildi.

VOLO TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ELAZIĞLI SPORCU AHMET KARAKAŞ, TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ OLDU.