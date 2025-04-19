Ağrılı Güreşçi Çocuklardan Uluslararası Başarı Hedefi

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 6 yıl önce başlatılan proje ile yetenek taraması sonucu keşfedilen güreşçi çocuklar, uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Eleşkirt Bireysel Sporlar Merkezi’nde yürütülen bu projeyle, ilçedeki okullarda yapılan taramalarla güreş sporuna yatkın çocuklar tespit edilerek antrenmanlara dahil ediliyor. Antrenörler Adem Şahna ve Murat Bayram eşliğinde düzenli olarak antrenman yapan genç sporcular, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal müsabakalarda birçok madalya kazanarak milli takıma seçildi. Elde ettikleri başarılarla ailelerinin ve ilçe halkının gurur kaynağı oldular.

İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürü Sabahattin Güzel, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı nesiller yetiştirdiklerini belirterek, "Çocuklara, sporun sadece bir aktivite değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu öğretiyoruz. İlçe olarak gurur duyduğumuz Avrupa ve Türkiye şampiyonları yetiştiriyor, gençlerimizi sporla daha güçlü ve başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz." dedi.

43 Madalya ve Büyüyen Takım

Ayrıca, güreş antrenörü Adem Şahna, Eleşkirt’te birçok yetenekli güreşçi yetiştiğini, bu süreçte 43 madalya kazandıklarını açıkladı. "O dönem iyi olan 15-20 sporcumuzla antrenmanlarımıza başladık. Devam ettikçe başarılı sporcular çıkmaya başladı. Şu an 80 sporcumuz var, yazın bu sayı 150'yi buluyor." dedi.

Rol Modeller ve Hedefler

Milli sporcu Şirin Kahraman ise bir kardeşi sayesinde güreşe başladığını belirterek, "Eleşkirt olarak güreşte çok iyiyiz. Doğuda hem erkekler hem de kızlar için iyi bir rol model olduk. Bugüne kadar yaklaşık 15 il gezdim, sosyalleştim." diye ekledi. Sporcu İkra Tekin de eğlence amacıyla geldiği güreşi tutku haline dönüştürdüğünü ve hedefinin Avrupa’da madalya kazanmak olduğunu aktardı.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yetenek taramasıyla keşfedilen güreşçi çocuklar uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yetenek taramasıyla keşfedilen güreşçi çocuklar uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.