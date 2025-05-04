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Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor'u Mağlup Etti: Erkan Sözeri'nin Açıklamaları

Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek moral buldu. Teknik direktör Erkan Sözeri ise düşüşüyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 20:02
Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor'u Mağlup Etti: Erkan Sözeri'nin Açıklamaları

Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek moral buldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yardımcı antrenör Can Gücer, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra ligde herhangi bir iddiamız kalmadı ama biz bu formayı taşıyorsak her maç önemli," dedi.

Can Gücer: "Her Maç Önemli"

Teknik direktör Tuncay Şanlı'nın istifasının ardından takımın başında sahaya çıkan Gücer, oyuncularının göstermiş olduğu mücadeleden dolayı teşekkür etti. Ligde iddialarının kalmadığını belirtirken, "Geçen haftaki mağlubiyetin ardından zor bir hafta geçirdik. Oyuncuların psikolojisini toparlamak kolay değil, ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz,"

Şanlıurfaspor Cephesinden Açıklamalar

Diğer tarafta, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımının alt lige düştüğü için derin bir üzüntü içinde olduğunu belirtti. Maçta disiplini elden bırakmadıklarına dikkat çeken Sözeri, "Aslında maçı 78 dakikaya kadar disiplinli bir şekilde 1-0 önde götürdük, ancak galip olmamız gerekiyordu. Nihayetinde kontrataktan golü yedik,"

Sözeri'den VAR Eleştirisi

Sözeri, son iki maçta VAR tarafından iptal edilen gollerine de değinerek, "VAR incelemeleri çok uzun sürüyor. Ofsayt varsa vardır, yoksa yoktur. Bu kadar zor olmamalı,"

Şanlıurfaspor'un Geleceği İçin Umut Var

Erkan Sözeri, Şanlıurfaspor'un geçmişte ligden düştüğünü hatırlatarak, tekrar üst lige çıkabilecek güçte olduğunu ifade etti: "Önemli olan, Şanlıurfaspor'un ayağa kalkması. Güçlü bir yönetim ve oyunculara sahibiz. Tekrar yukarı çıkacaklarına inanıyorum."

Sözeri, çok üzgün olduğunu belirterek, "Elimden geleni yaptım, pişman değilim ama çok üzüldüm. Şanlıurfaspor'dan özür dilemem gerekirse, gerçekten özür diliyorum. Ancak yapacak bir şey yok,"

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ahlatcı Çorum FK, evinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1...

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ahlatcı Çorum FK, evinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ahlatcı Çorum FK, evinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1...

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ahlatcı Çorum FK, evinde Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

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