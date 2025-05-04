Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor'u Mağlup Etti: Erkan Sözeri'nin Açıklamaları

Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek moral buldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yardımcı antrenör Can Gücer, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra ligde herhangi bir iddiamız kalmadı ama biz bu formayı taşıyorsak her maç önemli," dedi.

Can Gücer: "Her Maç Önemli"