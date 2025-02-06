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Ahmet Gülüm, TMOK Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Ahmet Gülüm, TMOK başkanlığı için adaylığını duyurdu. Seçimler 8 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:52
Ahmet Gülüm, TMOK Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Ahmet Gülüm, TMOK Başkanlığı için Adaylığını Duyurdu

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun eski başkanlarından Ahmet Gülüm, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Maslak 42'de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenleri anarak konuşmasına başladı.

Sinan Erdem'i Andı

Toplantıda TMOK'un eski başkanlarından Sinan Erdem'i anan Gülüm, "Sinan Erdem geldi başa, TMOK'u Sultanahmet'ten çıkarıp statlar yaptı, salonlar yaptı, sonra bu dünyadan göçtü, ardından herkes kenara çekildi. Ben 20 yıldır kenara çekilmeyi hazmedemedim," ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Listesini Tanıttı

Gülüm, TMOK'un bu mart ayında gerçekleştireceği seçimli genel kurulda aday olduğunu duyururken, yönetim kurulu listesindeki isimleri de tanıttı. Ahmet Gülüm'ün listesinde şu isimler yer alıyor:

  • Esra Gümüş Kırıcı
  • Tankut Turnaoğlu
  • Ayşegül Baklacı
  • Armağan Özgörkey
  • Semra Demirer
  • Cem Topçuoğlu
  • Mine Kasapoğlu
  • Özkan Mutlugil
  • Selcan Çağlar
  • Levent Karataş

Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

TMOK Olağan Genel Kurul Toplantısı, 8 Mart Cumartesi günü İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 15 Mart'ta aynı yerde yapılacak.

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