Ahmet Suat Özyazıcı, Mezarı Başında Anıldı

Ahmet Suat Özyazıcı'nın Anma Töreni

Trabzonspor'un efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, teknik direktör Şenol Güneş ile yardımcıları ve İdmanocağı Kulübü yöneticileri, Özyazıcı'nın Sülüklü Mezarlığı'ndaki mezarı başında bir araya geldi.

Şenol Güneş'in Anma Mesajı

Şenol Güneş, Ahmet Suat Özyazıcı'yı iki yıl sonra tekrar anmak için toplandıklarını belirterek, "Özyazıcı'dan aile ortamını ve takım olmayı öğrendik. Hocalık bir yana o samimiyeti, o sevgiyi kolay kolay göremeyiz. Bugünlerde bile buna çok fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Özyazıcı'nın Katkıları Vurgulandı

Güneş, efsane teknik direktörün Trabzon'a büyük değerler kattığını ifade ederek, "Müthiş bir zekası olan çok değerli bir abimizdi. Şehrimizde imkansızlık içerisindeki bir dönemde imkanları çıkaran bir değerdi. Sportif faaliyetlerin yanında şehrimize sosyal değerleri katan bir büyüğümüzdü, hakkını helal etsin" şeklinde konuştu.

Kafkas ve Özyazıcı'nın Anıları

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Özyazıcı'nın isminin kulübe altın harflerle yazıldığını vurgulayarak, "Kendisi sadece bir teknik adam değil, aynı zamanda bir ekol, bir karakterdir. Trabzonspor'un öz kimliğinin şekillenmesinde önemli rol üstlenmiştir" dedi. Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı da babasının yalnızca iyi bir futbolcu ve teknik adam olmadığını, aynı zamanda çevresine örnek olan bir lider olduğunu belirtti.

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Trabzonspor'un efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.