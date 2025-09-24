Tam Finans, İTÜ Basketbol Takımı'nın 3 Yıllık İsim Sponsoru Oldu

Tam Finans, İTÜ Basketbol Takımı'nın isim sponsoru oldu

Tam Finans, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Basketbol Takımı ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'ndeki basketbol salonunda düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

İmza törenine katılanlar

Törende; Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı, Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili ve İTÜ Spor Kulübü Başkanı Harun Erdenay, İTÜ Spor Kulübü Asbaşkanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, İTÜ Spor Kulübü Direktörü Murat Didin, İTÜ Basketbol Takımı oyuncuları ve davetliler yer aldı.

Yöneticilerden öne çıkan açıklamalar

Prof. Dr. Mustafa Kumral organizasyonda ilk sözü alarak, 'Enlerin ve ilklerin üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Türkiye'ye basketbolu öğretmiş kulübüz. Bir kulüp geçmişiyle yaşar. Kulübümüz 5 şampiyonluk yaşamış, Harun Erdenay ve İbrahim Kutluay gibi isimler yetiştirmiş. İnşallah bundan sonra Türkiye Basketbol Ligi'nde oynayacağız. Üniversite öğrencilerimizle eski günlerimize tekrar döneceğiz. Çok gururlu ve mutluyum. Bu iş birliğini büyüterek devam ettirmek istiyoruz. Hayırlı olsun.' dedi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise, 'Ders dışı ortamda geleceğe bakış önemli. Yurt dışından gelen öğrenciler sadece sınıflar ve laboratuvarlar için değil, sanat ve spor için de burayı tercih ediyor. Bir devlet üniversitesiyiz ama aynı zamanda fırsatlarımız var. İTÜ özellikle basketbol başta olmak üzere sporun gelişimine öncü olmuştur. Bu kulüp 1953 yılında kuruldu. O tarihte birçok üniversite dahi yoktu, biz kulübü konuşuyoruz. Tam Finans'ın daha da iyi noktada destek vereceğini biliyorum. İTÜ'yle yollarının kesişmesi de bir tesadüf değil. Kazan kazan noktasında iki kurumun da getiri elde edeceğini düşünüyorum. Basketbol takımımız önemli bir noktaya geldi. Umarım bu heyecan bir sorumluluğa dönüşerek daha iyi noktaya gidecektir.' ifadelerini kullandı.

Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı iş birliğine dair, 'Burası ülkenin ilk kuruluşundan bu yana düşünce altyapısıyla çok önemli bir yuva. Siyasetten bilime kadar çok önemli isimler yetişti. Basketbol takımı da sadece başarılarıyla isim yapmış bir takım değil. Disipliniyle, mücadele ruhuyla, duruşuyla fark oluşturmuş bir takım. İTÜ'yle iş birliği yapacağımızı kime söylesek 'En doğru yeri bulmuşsunuz.' yorumunu yaptılar. Hızlı düşünen, sorumluluk alan, risk alan, yenilikçi mücadele ruhuyla hareket eden bir kurum olarak kendimizi tabir ediyoruz.' diye konuştu. Karamanlı, ayrıca 'İş birliği görüşmesini yaptıktan 4-5 gün sonra 'Tamam, biz varız.' dedik. İTÜ, gençleri geleceğe hazırlıyor. Biz de işletmeleri geleceğe hazırlıyoruz. İTÜ, buraya gelen gençlerin hayalini büyütüyor. Hayalleri büyüten iki büyük kuruluşun bir araya geldiği bir organizasyon. Eminim bu birliktelik basketbol takımını daha büyük yerlere götürecek. Çok doğru bir ekip var burada. Takımı görünce heyecanım daha da arttı.' değerlendirmesinde bulundu.

Hayati Çelikcan ise şirketi tanıtarak, 'Zor durumda kalan kobiler için ribaunt alıp onlara asist yapan lider bir şirketiz. Sahayı ve dijitali çok iyi kullanıyoruz. 49 firma var, 48 rakip var. Biz 48 rakibin aktif müşteri toplamından daha fazla aktife sahibiz ve açık ara sektör lideriyiz. Teknolojiyi sadece kullanmıyoruz aynı zamanda üretiyoruz. Artık bundan sonra iki lider ve tek takımız. Aynı oyunda aynı formayla sahada yer alacağımız için heyecanlıyız.' dedi.

İTÜ Spor Kulübü Direktörü Murat Didin ise, 'Biz görüşmenin ardından maddi boyuttan çıkıp olayın manevi tarafı sebebiyle çok heyecanlandık. En keyifli birlikteliklerden birisi ortaya çıktı. Harun Erdenay Başkan muazzam işlere imza attı. Tam Finans, spora dokundu ve bizim de en iyisini yaparak onlara dokunmamız gerekiyor. Herkes en iyi yerlere gelmek istiyor. Tam Finans, kendi adıyla o şampiyonluğu bu bahçede kutlamayı hak ediyor. Önce Türkiye Basketbol Ligi'ne ardında da Süper Lig'e çıkmak bu kulübün ilk amacı.' sözleriyle birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Burs desteği

Toplantı sırasında Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı, İTÜ öğrencilerine burs sağlamak istediklerini belirterek İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'a 1 milyon liralık burs çekini takdim etti.